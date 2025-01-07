Spikerin sağlıkçı hakkındaki yorumu viral oldu: Ölüyü diriltir

TFF 2. Lig'de Karacabey Belediyespor kendi sahasında 68 Aksarayspor'u konuk etti. Karşılaşmada bir futbolcu yerde kalınca spikerin anlatımı gündem oldu.

''ÖLÜYÜ DİRİLTİR"

Yerde yatan oyuncuya yapılan müdahaleyi anlatan spiker, ''Sağlıkçımız şuan sahaya çıktı. 9 ay eğitim gördü ve elindeki spreyle ölüyü diriltir. Bak, bak, bak, ölü dirildi işte. 15 saniye sürdü bak kalktı futbolcu. Sağlığı düzeldi'' ifadelerini kullandı.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Karşılaşmada Karacabey Belediyespor 13. dakikada bulduğu penaltıda golü atarken 68 Aksarayspor ise 46. dakikada Yasin Abdioğlu ile beraberliği buldu. Maç 1-1 beraberlikle sona erdi.