Spider-Man herkesin hedef aldığı İngiliz futbolcu Harry Maguire'a sahip çıktı: Hayranlık duyuyorum

Film kahramanı Spider-Man'i canlandıran ünlü aktör Tom Holland, İngiltere'de hedeflerin odağındaki futbolcu Harry Maguire'a sahip çıktı. İskoçya maçında kendi ağlarına attığı gol nedeniyle eleştirilen Maguire'a hayranlık duyduğunu belirten Holland, "O anda topun ceza alanına gelmesini bekleyecekti? Olması gerektiği gibi topu uzaklaştırmak için hamle yaptı ama top ağlara gitti. Futbolda bunlar var." ifadelerini kullandı.

Spider-Man'e hayat veren ünlü aktör Tom Holland, futbolu da yakından takip ediyor. İngili aktör son olarak İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen ve İskoçya maçında kendi kalesine attığı gol sonrası eleştirilerin odağına oturan Harry Maguire'a sahip çıktı.

"HER ZAMAN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYOR"

Harry Maguire'a hayran olduğunu belirten Tom Holland, "Harry Maguire'a hayranlık duyuyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA BUNLAR VAR"

İskoçya karşısında kendi kalesine gol atan futbolcuyu koruyan Holland, "O anda topun ceza alanına gelmesini bekleyecekti? Olması gerektiği gibi topu uzaklaştırmak için hamle yaptı ama top ağlara gitti. Futbolda bunlar var." dedi.