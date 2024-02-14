- Sparta Prag, Galatasaray maçına hazır

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Çekya ekibi Sparta Prag, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'ta Teknik Direktör Brian Priske yönetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.