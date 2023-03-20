Spaletti, F.Bahçe'den aldıkları Kim Min Jae'yi öve öve bitiremedi: İnanılmaz bir futbolcu
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İtalyan devi Napoli'nin Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Fenerbahçe'den transfer edilen ve performansıyla bir çok takımın radarına giren Kim Min Jae için açıklamalarda bulundu. Spaletti, övgü dolu sözlerle bahsettiği Min Jae için, "Hayatımda Kim Min-Jae kadar yetenekli çok az oyuncu gördüm." ifadelerini kullandı.
Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın savunma oyuncusu Kim Min Jae için övgü dolu ifadeler kullandı.
Spalletti, "Hayatımda Kim Min-Jae kadar yetenekli çok az oyuncu gördüm. İnanılmaz bir futbolcu ve her zaman çok agresif. Her maça ilk 11'de başlamayı hak ediyor." şeklinde konuştu.
İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de kadrosuna kattığı Güney Koreli savunma oyuncusu, bu sezon 34 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
Napoli ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun adı transferde özellikle İngiliz devi Manchester United ile anılıyor.
Güney Koreli futbolcu, Fenerbahçe'den 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olmuştu. Başarılı futbolcunun, şu anki piyasa değeri ise 35 milyon euro.