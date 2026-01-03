Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da hem yeni transfer çalışmaları hem de sözleşmesi bitecek oyuncuların geleceği gündemin üst sıralarına çıktı. Bu isimlerin başında Mauro Icardi yer alırken, yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, Mauro Icardi'nin transfer şartlarını öğrenmek için Galatasaray cephesiyle temasa geçti.

GALATASARAY'IN TALEBİ: 9,5 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın Icardi için 9,5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Transfer sürecinin, hem kulüplerin görüşmeleri hem de oyuncunun vereceği karara göre şekilleneceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmış değil. Arjantinli yıldızın takımda devam edip etmeyeceği, ara transfer dönemindeki gelişmelere göre belirginleşecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta 9 gol kaydetti.