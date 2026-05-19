Southampton, İngiltere Championship play-off finalinden ihraç edildi

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City'nin rakibi olan Southampton, rakip takımın antrenmanlarını izinsiz kaydettiği için finalden ihraç edildi. Yerine Middlesbrough alınırken, Southampton'a 2026/27 sezonunda 4 puan silme cezası verildi.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarıldı.

Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynatılacağının planlandığı belirtilirken, başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı vurgulandı.

