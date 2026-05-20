Southampton'ın, Championship play-off finalinden ihraç edilme kararına yaptığı itiraz reddedildi

İngiltere Championship ekibi Southampton, rakip takım Hull City'nin antrenmanlarını gizlice izlediği için play-off finalinden ihraç edilmişti. Kulübün bu karara yaptığı itiraz, İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından reddedildi. Southampton ayrıca 2026/27 sezonunda 4 puan silme cezası aldı.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Lig Tahkim Kurulu, bu akşam Southampton Futbol Kulübünün, EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Bağımsız Disiplin Komisyonunun verdiği cezaya karşı yaptığı itirazı reddetti." ifadelerini kullandı.

Middlesbrough'un Southampton'ın yerine play-off finaline dahil edildiği karşılaşma, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
