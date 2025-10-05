Şota Arveladze, Konyaspor Maçını Değerlendirdi: Daha Fazlasını Bekliyorduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Konyaspor maçında hareketsiz bir Kasımpaşa olduğunu belirterek, "Topu geriye oynayan daha yavaş oynayan ama ikinci devre daha hareketli, pozisyonlara girdik. Yanlış hatırlamıyorsam 1 pozisyon verdik. Çevirebilirdik diye düşünüyorum. Mutlu muyuz, değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu. Arveladze, "İçeride oynadığımız maçlarda kazanmak çok önemlidir. Bu sene kazanamadık. Değişik 2 devre oldu. Hareketsiz bir Kasımpaşa, topu geriye oynayan daha yavaş oynayan ama ikinci devre daha hareketli, pozisyonlara girdik. Yanlış hatırlamıyorsam 1 pozisyon verdik. Çevirebilirdik diye düşünüyorum. Mutlu muyuz, değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk. 1-0'dan sonra dönmek pozisyona girmek, onu arıyoruz. Sakat oyuncularımız vardı. Haris'i kaybetmek zor bir meseledir. Ona geçmiş olsun demek istiyorum. 2 haftalık ara var. Milli aralar iyi mi geliyor kötü mü geliyor belli olmuyor. Umarım iyi bir 2 hafta geçiririz ondan sonra lige döneriz" diye konuştu.

Arveladze, son maçlarda hücumda top tutmada zorluk yaşadıklarına yönelik soruya, "Çok iyi top tutan takım değiliz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu istatistikler biraz fark edebiliyor. Fenerbahçe maçı var 10 kişi oynadığımız" yanıtını verdi. - İSTANBUL