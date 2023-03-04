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Sosyal medyayı salladı! Ferdi'yi isteyen takıma fiyatı Serdar Dursun verdi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kayserispor maçında çok şık bir gol atan Ferdi, performansıyla taraftarı mest etti. Avrupa'dan gözlemcilerin takip ettiği Ferdi'nin maç sonu yaptığı paylaşıma Serdar Dursun'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Ferdi'nin gönderisine "30 milyon euro" notunu bırakan Serdar, büyük etkileşim aldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Sağ bekte görev yapan Ferdi, attığı şık gol ve gösterdiği performansla tam not aldı.

Sosyal medyayı salladı! Ferdi'yi isteyen takıma fiyatı Serdar Dursun verdi

"BU GOL KAHRAMANLAR İÇİN"

Ferdi maçın ardından "Ülkece zor günlerden geçiyoruz, galibiyetimizi ve attığım golü depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve kahraman kurtarma ekiplerine hediye ediyorum. Kalbim hep sizinle olacak, yaralarımızı hep birlikte saracağız" paylaşımı yaptı.

Sosyal medyayı salladı! Ferdi'yi isteyen takıma fiyatı Serdar Dursun verdi

"30 MİLYON EURO"

Serdar Dursun ise arkadaşının paylaşımına bıraktığı yorumla gündemi salladı. 31 yaşındaki forvet, "30 milyon euro" notunu yazdı. Taraftarlar bu paylaşıma etkileşim yağdırdı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ferdi Kadıoğlu Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

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