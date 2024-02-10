Sosyal medya yıkılıyor! Arda Güler, penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
PENALTI KAZANDIRDI
Maçın 77. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, ceza sahası içinde attığı peş peşe çalımların ardından yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı verdi.
JOSELU KAÇIRDI
Milli oyuncu penaltıyı kullanmak için topu eline alsa da Joselu topu genç oyuncunun elinden alarak kendisi kullandı. Joselu'nun kullandığı penaltı direkte patlayınca sosyal medyada büyük linç yedi.