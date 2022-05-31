Sosa'dan herkesin ağzını açık bırakan transfer! Tatil dönüşü resmi imza için Ankara'ya gidiyor - Haberler

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Sosa'dan herkesin ağzını açık bırakan transfer! Tatil dönüşü resmi imza için Ankara'ya gidiyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile prensip anlaşmasına vardı. Arjantinli futbolcu tatilini tamamlamasının ardından Ankara'ya giderek masaya oturacak.

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile beklentileri karşılayamayan Jose Sosa, sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Deneyimli futbolcunun yeni adresi ise herkesi şaşırttı.

İMZA TATİL SONRASI ATILACAK

Fanatik'in haberine göre, şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig'de de şampiyonluk sözü veren Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın Jose Sosa ile bizzat görüştüğü ortaya çıktı. Şu anda tatilde olan Arjantinli yıldızla söz kesen Başkent ekibi imzayı ise tatil sonrası atacak.

ANKARAGÜCÜ GOLCÜ TRANSFERİNİ DE BİTİRİYOR

Ankaragücü'nde golcü çalışmaları da devam ediyor. Üst düzey iki forvetle görüştüklerini açıklayan Faruk Koca, ayrıca Keçiörengücü'nün forveti Eze ile de büyük ölçüde el sıkıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından bu transferin de resmiyet kazanması bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Ankaragücü Fenerbahçe Jose Sosa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Vatandaş:

İşte Türk futbolu bunun için küme düşüyor... Acaba başka hangi ülkede bu paralara imza atabilir bu emekliler:))

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