Gollerini Trabzon'da değil İstanbul'da sıralayacak! Sörloth'un maliyeti belli oldu - Haberler

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Gollerini Trabzon'da değil İstanbul'da sıralayacak! Sörloth'un maliyeti belli oldu

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş, önümüzdeki sezon Alexander Sörloth'a Siyah-Beyazlı formayı giydirmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in eksi gol kralı için tam 7 milyon euroluk (112 milyon lira) bütçe ayrıldı.

Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michy Bathsuayi'yi sezon sonunda İngiltere'ye geri gönderecek olan Siyah-Beyazlılar, bu futbolcunun yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başlamıştı.

Bu doğrultuda 2019-20 sezonunda 49 maçta 32 gol ve 11 asistle oynayarak Trabzonspor 'u lig ikinciliği ve kupa şampiyonluğuna taşıyan Alexander Sörloth'u listesine alan Kartal, oyuncuyu yakından takip ediyor.

Sörloth'un maliyeti belli oldu! Dev transferde geri sayım başladı

Kiralık olarak görev yaptığı Real Sociedad'da etkisiz bir performans sergilemesi sebebiyle İspanyol kulübünün 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmaması ve Leipzig'in de oyuncuyu kadrosunda tutmak istememesi, Beşiktaş'ın bu transferde şansını artırıyor.

Sörloth'un maliyeti belli oldu! Dev transferde geri sayım başladı

Fanatik'in haberine göre; Yönetimin, Leipzig'in kiralamaya olumlu bakmadığı tecrübeli futbolcu için 7 milyon euroluk (112 milyon TL) transfer bütçesi ayırdığı belirtildi.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Alexander Sörloth, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet yılmaz :

7 milyon Euro nekadar yapıyor haberiniz varmı.

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