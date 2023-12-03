Üye Girişi
Haberler

Sorgun Kaymakamı Engellilerle Basketbol ve Voleybol Maçı Yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli sporcularla basketbol oynayıp özel eğitimli bireylerle de voleybol maçı yaptı.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli sporcularla basketbol oynayıp özel eğitimli bireylerle de voleybol maçı yaptı.

Sorgun Kapalı Spor Salonunda Sorgun Umut Engelliler Derneği sporcuları ve özel eğitimli bireylerle bir araya gelen Kaymakam İhsan Emre Aydın, oyuncuların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Bir süre engellilerle sohbet eden Kaymakam Aydın, Sorgun Umut Engelliler Derneği sporcuları ile tekerlekli sandalye basketbol maçı yaptı. Kaymakam Aydın daha sonra özel eğitimli bireylerle de voleybol maçı yaparak engellilerin sevinçlerine ortak oldu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Aydın, herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatıp engelli bireylerin sporla daha zinde ve daha mutlu olarak yaşadıklarını söyleyerek her birine teşekkür etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İhsan Emre basketbol voleybol Aydın Engelliler Etkinlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title