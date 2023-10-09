Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı Yeni Sezona İddialı Hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor voleybol takımı, TVF 2. Lig 4. Grup'ta mücadele edecekleri yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Başkan Ergin Gül, takımın iyi bir kadro kurduğunu ve play-off oynamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Sorgun Belediyespor voleybol takımı, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, bu yıl iyi bir kadro kurduklarını ve lige iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Geçen yılki kadronun tamamına yakının değiştiği bilgisini veren Gül, ilk hedeflerinin play-off oynamak olduğunu ifade etti.

Ligin 22 Ekim'de başlayacağını belirten Gül, "İlk maçımızı 22 Ekim'de kendi evimizde Konya Pema Koleji ile oynayacağız. Hedefimiz bu maçı kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmak. Takımımızın bizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum. Belediyemizin verdiği destekle bu sene bir üst lige çıkmak istiyoruz." dedi.