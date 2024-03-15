Kimse bunu beklemiyordu! Azeri futbolcunun hakeme yaptığı hareket pahalıya patladı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Alman devi Bayer Leverkusen'e ile kozlarını paylaştı.

KARABAĞ ELENDİ

Bakü'deki 2-2'lik ilk maçın ardından Karabağ, Leverkusen'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Karabağ, ilk yarısı 0-0 biten maçta 58. dakikada Abdellah Zoubir ile öne geçti. Juninho, 67. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

LEVERKUSEN SON ANDA TURLADI

Leverkusen, 10 kişi kalan rakibi karşısında son dakikalarda yoğun bir baskı kurdu. 72. dakikada Jeremie Frimpong ile fark 1'e indi. Leverkusen 90+3. ve 90+7. dakikalarda Schick'in golleriyle maçı 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

HAKEMİ TEBRİK EDECEKKEN NEYE UĞDIĞINI ŞAŞIRDI

Mücadeleye damga vuran an ise, Karabağlı futbolcu Elvin Cafarguliyev'in kırmızı kart görmeden önce sarı kartını iptal eden hakeme komik bir şekilde beşlik çakmaya çalışması oldu. Karabağlı Elvin Cafarguliyev, sarı kartının iptal edildiğini düşünerek hakeme beşlik çakmaya çalıştı. Ancak Taylor hızlı bir şekilde kırmızı kartı göstererek savunma oyuncusunun yüzünde tatsız bir ifade bıraktı.