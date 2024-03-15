Kimse bunu beklemiyordu! Azeri futbolcunun hakeme yaptığı hareket pahalıya patladı
Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Karabağ arasında oynanan maçta, Karabağlı Elvin Cafarguliyev, hakem Anthony Taylor'a sarı kartı iptal ettiği için beşlik çakmaya çalıştı. Ancak hakem, VAR incelemesi sonrası kararını kırmızı kart olarak değiştirdi. Cafarguliyev'in bu hareketi ve sonrasında yaşadığı hayal kırıklığı sosyal medyada gündem oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Alman devi Bayer Leverkusen'e ile kozlarını paylaştı.
KARABAĞ ELENDİ
Bakü'deki 2-2'lik ilk maçın ardından Karabağ, Leverkusen'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Karabağ, ilk yarısı 0-0 biten maçta 58. dakikada Abdellah Zoubir ile öne geçti. Juninho, 67. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
LEVERKUSEN SON ANDA TURLADI
Leverkusen, 10 kişi kalan rakibi karşısında son dakikalarda yoğun bir baskı kurdu. 72. dakikada Jeremie Frimpong ile fark 1'e indi. Leverkusen 90+3. ve 90+7. dakikalarda Schick'in golleriyle maçı 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
HAKEMİ TEBRİK EDECEKKEN NEYE UĞDIĞINI ŞAŞIRDI
Mücadeleye damga vuran an ise, Karabağlı futbolcu Elvin Cafarguliyev'in kırmızı kart görmeden önce sarı kartını iptal eden hakeme komik bir şekilde beşlik çakmaya çalışması oldu. Karabağlı Elvin Cafarguliyev, sarı kartının iptal edildiğini düşünerek hakeme beşlik çakmaya çalıştı. Ancak Taylor hızlı bir şekilde kırmızı kartı göstererek savunma oyuncusunun yüzünde tatsız bir ifade bıraktı.