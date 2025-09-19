Sonunda sabrı taştı! Ali Koç'tan 'Aile dostum' dediği Mourinho'ya olay sözler

Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada Ali Koç'u hedef almış ve, "Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Ali Koç ise ayrılığımdan sonra defalarca konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı" sözlerini sarf etmişti.

ALİ KOÇ'TAN SERT YANIT GELDİ

Now Spor'a konuk olan Ali Koç, Mourinho'nun bu sözlerine karşılık vererek, "99 puan, 99 golle bitirdiğimiz sezondaki oyuncuların hepsi geriye gitti. Bir oyuncu bir hafta iyi oynuyor, ertesi hafta ilk 18'e giremiyor, neden bilmiyoruz. Mourinho iğneleyici mesajlar veriyor ama ben onu iyi hatırlayacağım. Ancak bu seviyedeki bir hoca, bir futbolcu üzerinden konuşarak kendini küçültüyor" dedi.

"ÖLÜLER VE APTALLAR DEĞİŞMEZ"

Koç, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye uyum sağlayamadığını da belirterek, "Bir laf vardır; bir tek ölüler ve aptallar değişmez. Mourinho'nun bulunduğu yere adapte olması lazımdı. İlk sezonun ardından biraz daha değişmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ KÜÇÜLTÜYOR"

Mourinho'nun Kerem Aktürkoğlu çıkışına ise sert yanıt veren Koç, "Bu seviyedeki bir hoca böyle konuşarak kendini küçültüyor. Fenerbahçe gibi bir takımı tamamen bir futbolcuya bağlıyor, lafı da ona getiriyor. Katılmıyorum, kendisi bilir, kendi bileceği iş," dedi.

Kerem transferi konusunda da konuşan Koç, "Sportif direktöre de aynı lafı söylemiş. 'Keşke daha önce alsaydınız' demiş. Ama adam vermiyor! Şampiyonlar Ligi bitmeden vermiyor. Kerem de karakterli bir futbolcu gibi elinden geleni yaptı, Tanrı'nın cilvesi golü de o attı" sözleriyle süreci anlattı.