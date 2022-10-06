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200 metre yükseklikte usturalı sakal tıraşı oldu

Spor Haberleri

Sivas'ta yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen iki arkadaşın havada usturalı sakal tıraşı dikkat çekti. Nihat Çökelek,'' Bu sporu yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan bir tepeden atlayarak yapıyoruz. Arkadaşımla havalandığımızda beni sakal tıraşı yaptı. Sivas'ta bu sporu daha çok tanıtmak ve yapılması için çabalıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sivas'ta yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen Nihat Çökelek, öyle bir şey yaptı ki izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. Arkadaşıyla birlikte yamaç paraşütü yapan Çökelek, metrelerce yükseklikte usturayla tıraş oldu. O anlar kafa ve aksiyon kameralarına yansıdı.

200 METRE YÜKSEKLİKTE SAKAL TIRAŞI

Yaptığı spora insanların ilgisinin artmasını istediğini belirten Nihat Çökelek, "Türk Hava Kurumu'nun Sivas'ta açmış olduğu bir kurs vardı, önce orada eğitimler aldık. Ardından burada tecrübeli arkadaşlardan destek aldık. Bu sporu yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Bu sporu yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan bir tepeden atlayarak yapıyoruz. Arkadaşımla havalandığımızda beni sakal tıraşı yaptı'' dedi.

200 metre yükseklikte usturalı sakal tıraşı oldu

''BU SPORUN TANINMASI İÇİN YAPIYORUZ''

Çökelek, ''Sivas'ta bu sporu daha çok tanıtmak ve yapılması için çabalıyoruz. Önümüzdeki günler de farklı çalışmalar da yapmayı düşünüyoruz. Bu tarz videoları sosyal medya üzerinden paylaştığımızda çok ilgi görüyor. İnsanların bu spora farklı bir heyecanla yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu sporun ne kadar güvenli olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Elimizden de geldiği kadar da bu sporu geliştirmeye çalışıyoruz" açıklamalarını yaptı.

200 metre yükseklikte usturalı sakal tıraşı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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