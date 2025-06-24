Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gruptan çıktı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu 3. hafta maçında son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Psg, MLS ekiplerinden Seattle Sounders ile karşılaştı. Karşılaşmayı Psg, 2-0'lık skorla kazandı.

PSG İKİ DEVREDE BULDUĞU GOLLERLE KAZANDI

Maçın 35. dakikasında sahneye çıkan Khvicha Kvaratskhelia, ceza sahası dışından attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. İlk devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fransız ekibi, 66. dakikada bu kez Achraf Hakimi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Faslı yıldız, savunma arkasına yaptığı koşuyla kaleciyi mağlup ederek fileleri salladı.

GRUPTAN LİDER ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 6 yaparak gruptan lider çıktı ve son 16 turuna kalmayı başardı. Seattle Sounders ise turnuvayı puan alamadan son sırada tamamladı.