Son şampiyon Trabzonspor'un serisi bitti! Ligin son sırasındaki Ümraniyespor'a kaybettiler

Sahasında 36 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, ligin son sırasındaki Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Taraftarlar Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti, futbolcular ıslıklandı.

Son şampiyon Trabzonspor, sahasında ağırladığı ligin dibindeki Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. Abdülkadir Ömür'ün iki topu direkten döndü. Trabzonspor karşısında İstanbul ekibine galibiyeti geriden golleri Sekidika ve Umut Nayir attı. Fırtına'nın golü Yusuf Yazıcı'dan geldi.

SEKIDIKA PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmada gol perdesini 51'inci dakikada Sekidika açtı. Uğurcan'dan dönen topu tamamladı ve Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Dakika 65'te köşe vuruşu organizasyonunda iyi pozisyon alan Umut Nayir, diziyle yaptığı vuruşla Uğurcan Çakır'ı avladı. Yusuf Yazıcı farkı 1'e indirse de yeterli olmadı. Ümraniyespor, 36 maçtır evinde kaybetmeyen son şampiyonu mağlup etti.

ÜMRANİYESPOR, KARADENİZ'DE KAYBETMİYOR

Süper Lig'in en az galibiyet alan takımı olan Ümraniyespor, son olarak 23 Ocak'ta Giresunspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağluğ etti. Ligin son sırasında yer alan İstanbul ekibi, yine bir Karadeniz ekibi karşısında galibiyet yaşadı.

UMUTLANDIRAN GALİBİYET

Ateş hattının en dibindeki 18 puanlı Ümraniyespor, 21 puanı bulunan İstanbulspor ve Giresunspor'u geçmek için umutlandı.