Son kararını verdi: Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de istediği süreyi bulamayan Cenk Tosun, takımdan ayrılma düşüncesinde değil. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tosun, ligin ilk yarısında kulübeden çıkmadı. Bu sezon hiçbir maça ilk 11'de başlamayan ve sonradan oyuna dahil olan Tosun, 4 lig ve 5 Avrupa maçında sadece 97 dakika forma giydi.
Süper Lig devi Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sarı-lacivertlilerde umduğunu bir türlü bulamayan milli futbolcu Cenk Tosun hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
SADECE 97 DAKİKA OYNADI
Bu sezon hiçbir maça ilk 11'de başlayamayan ve sonradan oyuna dahil olduğu ligde 4 maç, Avrupa'da ise 5 maç olmak üzere toplamda 9 maçta forma giyen milli futbolcu sadece 97 dakika sahada kaldı.
AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Her şeye rağmen Cenk'in formayı giymek için antrenmanlarda tüm ciddiyeti ve hırsıyla mücadele ettiği öğrenildi. Öte yandan devre arasında Cenk Tosun'un fazla forma şansı bulamasa da ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.