Son kararını verdi: Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Süper Lig devi Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sarı-lacivertlilerde umduğunu bir türlü bulamayan milli futbolcu Cenk Tosun hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SADECE 97 DAKİKA OYNADI

Bu sezon hiçbir maça ilk 11'de başlayamayan ve sonradan oyuna dahil olduğu ligde 4 maç, Avrupa'da ise 5 maç olmak üzere toplamda 9 maçta forma giyen milli futbolcu sadece 97 dakika sahada kaldı.

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Her şeye rağmen Cenk'in formayı giymek için antrenmanlarda tüm ciddiyeti ve hırsıyla mücadele ettiği öğrenildi. Öte yandan devre arasında Cenk Tosun'un fazla forma şansı bulamasa da ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.