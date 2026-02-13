Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa ve ekibi, Arda Güler'e liderlik rolü vermeyi planlıyor; genç yıldızın potansiyeline güven duyuluyor.
- Real Madrid teknik heyeti, Arda Güler'e takım içinde liderlik rolü vermeyi planlıyor.
- Real Madrid, Arda Güler'i uzun vadeli projenin önemli bir parçası olarak görüyor.
- Real Madrid, Arda Güler'in gelişimi için özel bir plan üzerinde çalışıyor.
Real Madrid'de Arda Güler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Alvaro Arbeloa ve ekibi, genç futbolcuya daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.
LİDERLİK ROLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
Diario'nun aktardığı bilgilere göre teknik heyet, Arda Güler'e takım içinde liderlik rolü kazandırmayı planlıyor. Genç oyuncunun saha içi karakteri ve oyun zekâsından memnun olan teknik ekibin, Arda'yı uzun vadeli projenin önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.
POTANSİYELİNE GÜVEN TAM
Haberde, Arbeloa ve ekibinin Arda'da gördükleri yüksek potansiyel nedeniyle iyimser olduğu ve oyuncuya yatırım yapma konusunda kararlı davrandığı belirtildi. Real Madrid'in, milli futbolcuyu hem sportif hem de mental anlamda geliştirmek için özel bir plan üzerinde çalıştığı kaydedildi.