Zirvede makas yeniden kapandı! İşte yeni şampiyonluk oranları
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Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini mağlup etti. Bu sonuçların ardından Galatasaray'ın oranı 1.10'dan 1.18'e yükselirken, Fenerbahçe'nin oranı 5'ten 4'e ve Beşiktaş'ın oranı ise 20'den 15'e düştü.
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları oynandı. Galatasaray'ın haftayı BAY geçtiği haftada Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Giresunspor'u 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 2-1'le geçti.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ORANI DÜŞTÜ
Ezeli rakipleri Galatasaray'ın BAY geçtiği hatada rakiplerini mağlup ederek puan farkını azaltmayı başaran Fenerbahçe'nin oranı 5'ten 4'e Beşiktaş'ın oranı ise 20'den 15'e geriledi.
DİĞER ORANLAR DEĞİŞMEDİ
Öte yandan bazı takımların oranı aynı kaldı. Başakşehir'e yine 500, Trabzonspor'a 1000 ve Adana Demirspor'a 15000 oran açıklandı.
İşte yeni şampiyonluk oranları;
- 1.18 Galatasaray
- 4.00 Fenerbahçe
- 15.0 Beşiktaş
- 500 Başakşehir
- 1000 Trabzonspor
- 1500 Adana Demirspor