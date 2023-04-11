Zirvede makas yeniden kapandı! İşte yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini mağlup etti. Bu sonuçların ardından Galatasaray'ın oranı 1.10'dan 1.18'e yükselirken, Fenerbahçe'nin oranı 5'ten 4'e ve Beşiktaş'ın oranı ise 20'den 15'e düştü.