Son durumu netleşti! Batshuayi, Ankaragücü maçıyla sahalara geri dönüyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'yı Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, skor avantajını alamadığı için turnuvadan elenmiş ve maçta Batshuayi'yi sakatlığa kurban vermişti. Belçikalı yıldızının sahalar adönüş tarihi belli oluyor.

15 NİSAN'DA SAHALARA DÖNÜYOR

Tedavi süreci olumlu ilerleyen Michy Batshuayi'nin 15 Nisan'da oynanacak Ankaragücü maçında sahada olması bekleniyor. Belçikalı golcü, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş, Kayseri ve Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmaları kaçıracak.

BELÇİKALI GOLCÜNÜN KARNESİ

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gollü katkı sağladı.