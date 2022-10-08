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Son dakikada yıkıldılar! Antalyaspor ile Konyaspor puanları paylaştı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibe 1 puanı getiren golü 90+6. dakikada Calvo kaydetti.

Antalyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

ANTALYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Antalyaspor'un golünü 51. dakikada Fernando kaydetti. Konyaspor'a 1 puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Calvo'dan geldi. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibinin bu sonuçla galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

PUAN DURUMU

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Konyaspor ise haftayı 18 puanla kapattı.

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Antalyaspor Konyaspor Spor Haberler Son Dakika

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