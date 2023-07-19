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Son Dakika: Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'de olmayacak

Spor Haberleri

Son dakika: TFF, Trendyol 1. Lig fikstür çekiminde, geçen sezon deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un gelecek sezon da ligde yer alamayacağı açıkladı.

TFF, tarafından Trendyol 1. Lig fikstür çekiminde, depremin vurduğu Yeni Malatyaspor'un gelecek sezon da ligde yer alamayacağı açıklandı.

18 TAKIMLA OYNANACAK

Geçtiğimiz yıl ligden çekilen Yeni Malatyaspor'un bu sezon da ligde olmamasından dolayı Trendyol 1. Lig bu yıl 18 takımla oynanacak.

BU SEZON DA LİGDE OLMAYACAKLAR

TFF'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un bu sezon da lige devam edecek şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle ligde yer almayacağı açıklandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Yeni Malatyaspor Spor Haberler Son Dakika

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