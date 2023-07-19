Son Dakika: Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'de olmayacak

TFF, tarafından Trendyol 1. Lig fikstür çekiminde, depremin vurduğu Yeni Malatyaspor'un gelecek sezon da ligde yer alamayacağı açıklandı.

18 TAKIMLA OYNANACAK

Geçtiğimiz yıl ligden çekilen Yeni Malatyaspor'un bu sezon da ligde olmamasından dolayı Trendyol 1. Lig bu yıl 18 takımla oynanacak.

BU SEZON DA LİGDE OLMAYACAKLAR

TFF'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un bu sezon da lige devam edecek şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle ligde yer almayacağı açıklandı.