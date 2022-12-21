Son Dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
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Son dakika: Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
2022 Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig bu hafta başlıyor. 15. haftada gözler Trabzon'daki dev maçta olacak. Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
DÜDÜK MELER'DE
Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev maçı Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. 15. haftada dijital atama sistemi ilk kez uygulandı.
HAKEMLERİ DİJİTAL ATAMA BELİRLENDİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
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