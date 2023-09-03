Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti
Son dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren tek golü Osayi Samuel attı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'ndaki maçı konuk takım kazandı.
Maça iki takımda baskılı başladı. Fenerbahçe'de Dzeko 41. dakikada müsait pozisyonda çerçeveyi bulamadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Seyir zevki yüksek mücadelenin ikinci yarısında takımlar baskısını daha da yükseltti. Ankaragücü, zaman zaman gol yollarında etkili olmaya çalışsada Fenerbahçe buna izin vermedi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Edin Dzeko'nun harika pasıyla topla buluşan Osayi Samuel, çaprazdan vurduğu şutla fileleri havalandırdı. Durum 1-0.
Kalesinde golü gördükten sonra maça ortak olmak isteyen ev sahibi, gol yollarında etkili oldu ve tempoyu düşürmeyip etili oyununu sürdürdü.
84. dakikada Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.