Son Dakika: Giresunspor, Adana Demirspor'u devirdi! Süper Lig'den düşen 3. takım belli oldu - Haberler

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Son Dakika: Giresunspor, Adana Demirspor'u devirdi! Süper Lig'den düşen 3. takım belli oldu

Haberler.com - Servet Uzun - Spor
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Son dakika! Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Karadeniz ekibi ligde kalmayı garantilerken Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen 3. takım Altay oldu.

Giresunspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 35. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi 2-0 kazandı ve ligde kalmayı garantiledi. İzmir ekibi Altay ise bu sonucun ardından küme düşen 3. takım oldu.

GİRESUNSPOR LİGDE KALDI

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Serginho kaydetti. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi puanını 43 yaptı ve Süper Lig'e yeniden çıktığı sezonda kümede kalmayı garantiledi. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

ALTAY, SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Giresunspor'un Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'de küme düşen 3. takım da belli oldu. İzmir ekibi Altay, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen 3. takım oldu

Servet Uzun
Servet Uzun
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Rizespor, Altay, Spor, Haberler

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