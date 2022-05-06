Son Dakika: İki ekip daha veda etti! İşte Süper Lig'de küme düşen tüm takımlar - Haberler

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Son Dakika: İki ekip daha veda etti! İşte Süper Lig'de küme düşen tüm takımlar

Haberler.com - Spor
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Son dakika! Gaziantep FK'nin Kayserispor ile berabere kalmasıyla birlikte Yeni Malatyaspor ile Göztepe'nin ardından, Altay ve Çaykur Rizespor'un da küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti ve küme düşen son takımlar da netleşti.

KÜME DÜŞEN 4 TAKIM NETLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 43'e yükseltti ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi. 33'er puanda bulunan Altay ve Çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile birlikte gelecek sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

Haberler.com - Spor

Çaykur Rizespor, Altay, Spor, Haberler

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