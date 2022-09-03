Son dakika spor: Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi Spor Haberleri Son dakika haberleri... Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi Spor Toto Süper Lig'in 5'nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni transferi Maxi Gomez ile birlikte şehre geldi. Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 5'nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni transferi Maxi Gomez ile birlikte şehre geldi. Bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'in 5'nci haftasının açılış maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Trezeguet'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor, maçın ardından gece 03: 40 sıralarında Türk Hava Yollarına ait özel uçak ile Trabzon'a geldi. Trabzonspor, İspanya'nın Valencia takımından transfer ettiği Maxi Gomez'i 1 Eylül'de İstanbul'a getirmişti. Bordo-mavililerin, Ümraniyespor ile oynanan maçın kadrosuna dahil ettiği Uruguaylı oyuncu maçın ardından takımla birlikte Trabzon' geldi. Takımdan ayrı kendisini bekleyen özel araca binen golcü oyuncu konaklayacağı Otel'e geçti. Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin Trabzonspor Maxi Gomez Spor Haberler Son Dakika

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