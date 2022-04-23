Süper Lig'de tarihi maç! Kaleyi açıp rakibin gol atmasına izin veren Göztepe küme düştü
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Son dakika: Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi resmen küme düştü. Yeni Malatya'nın ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım Göztepe oldu. Göztepe oyuncuları, attıkları golün fair playe uygun olmadığını düşünerek rakipleri Gaziantep FK'nın gol atmasına izin verdi. Gaziantep FK da golden sonra buldukları penaltıyı dışarı attı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep ve Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-1'lik skor çıktı. Bu sonuçla Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti.
Göztepe, 90'da Jahovic'le bulduğu gol için hakeme itiraz etti. Hakem atışıyla başlayan top gol olunca Göztepeli oyuncular bunun fair playe uygun olmadığını ifade etti ama karar değişmedi. Kaleyi boşaltan Göztepe, Figueiredo'nun gol atmasına izin verdi. Antep, son anda Muhammet Demir'le bulduğu penaltıyı değerlendirmedi. Muhammet, penaltıyı dışarı attı. Maç bu sonuçla bitince Göztepe küme düştü.
Göztepe 90+2'de Jahovic'le golü buldu. Orta yuvarlak içinde yapılan hakem atışı sonrası Soner, topu rakip yarı alana bakan kısmından kaleye vuruş yaptı. Top üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası içinde Jahovic gol yaptı. Göztepe bulduğu gol sonrası rakibin gol atmasına izin verdi. Figueiredo topu rakip ceza alanına kendisi götürüp ağlara bıraktı. Antep 90+8'de penaltı kazandı. Muhammet Demir kazandıkları penaltıda topu bilerek dışarıya gönderdi ve maç beraberlikle sonuçlandı.
Penaltıyı dışarı atan Gaziantep FK'nın forveti Muhammet Demir maçın ardından olayla ilgili, "Saniyeler önce fair play örneği göstermiş bir takıma karşı penaltı atmak, sevinmek içimize sinmezdi. Penaltıyı atmadığım için pişman değilim. Vicdanım çok rahat. Göztepe o fair play'i göstermeseydi, penaltı da olmazdı. Küme düşecek bir takımın, topu bırakıp gol attıracağını düşünmüyorum. Birçok takım, bize bunu yaptırmazdı. Gerçekten çok garip hissediyorum kendimi" açıklamasında bulundu.
İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.