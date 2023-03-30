Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika: Spor Toto Süper Lig 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı.

DERBİ MELER'İN

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam.

MHK: "ATAMA MANUEL YAPILMIŞTIR"

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada atamanın algoritmayla yapılmadığı "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." sözleriyle duyuruldu.

MELER YÖNETİMİNDE ALINAN SONUÇLAR

Halil Umut Meler yönetiminde son 10 maçta Fenerbahçe 5 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Beşiktaş 2 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Halil Umut Meler, daha önce iki kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerini yönetti. Bu maçlarda Beşiktaş 1 galibiyet alırken, 1 maç berabere bitti.

SON 4 DERBİYİ DE MELER YÖNETTİ

Spor Toto Süper Lig'in derbi hakemi olarak bilinen Halil Umut Meler, son 4 derbiyi yönetmişti.

İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler;

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

İşte haftanın hakemleri;