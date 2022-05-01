Son Dakika: Bitime 3 hafta kala garantilediler! Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu - Haberler

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Son Dakika: Bitime 3 hafta kala garantilediler! Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Spor
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Son Dakika: Bitime 3 hafta kala garantilediler! Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu

Son dakika! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Spor Toto 1. Lig'de oynanan 35. hafta maçları sonucunda Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu. Buna göre, MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

MKE ANKARAGÜCÜ VE ÜMRANİYESPOR, SÜPER LİG'İ GARANTİLEDİ

Samsunspor ile golsüz berabere kalan MKE Ankaragücü, 3. sıradaki BB Erzurumspor ile 3 hafta kala arasındaki puan farkını 10'a yükselterek 1 sezonluk aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi. İkinci sıradaki Ümraniyespor ise sahasında küme düşmesi netleşen Balıkesirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak, 57 puanlı Erzurumspor'a ikili averajda üstünlük kurduğu için Süper Lig biletini cebine koydu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

MKE Ankaragücü, Ümraniyespor, Süper Lig, Spor, Haberler

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