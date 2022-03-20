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Son dakika spor: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Son dakika spor: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Son dakika haberleri: Norveç'te düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, sıralama müsabakalarında mücadele etti.

Norveç'te düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, sıralama müsabakalarında mücadele etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde devam eden organizasyon 28 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Şampiyonada bugün 10 metre havalı tüfek genç kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Şule Nur Tekeli 618.2 puanla 47'inci, Esin Akgün 617.6 puanla 49'uncu, Zeynep Gökçe Demirci ise 615.8 puanla 52'inci olarak sıralama müsabakasını tamamladı.

Son dakika spor: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Son dakika spor: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

AA / Fatih Çakmak - Spor

Avrupa Şampiyonası, Milli Sporcu, Atıcılık, Norveç, Spor, Haberler

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