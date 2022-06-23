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Son dakika spor: Bucaspor, Erhan Şentürk'ü transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika spor: Bucaspor, Erhan Şentürk'ü transfer etti

Son dakika haberine göre Bucaspor 1928, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk'ü kadrosuna kattı.

Bucaspor 1928, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk'ü kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak A. Afyonspor'da forma giyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk'ü kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Erhan Şentürk'e "Hoş geldin" diyerek kariyerinde başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Afyonspor formasıyla 35'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 37 maça çıkan Erhan Şentürk, söz konusu maçlarda 21 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Erhan Şentürk Bucaspor Spor Haberler Son Dakika

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