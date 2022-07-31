Son Dakika | Rıza Çalımbay: Transferlerde geç kaldık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık" dedi.

Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Baskıyla yapılan bir faul, hakemin oyunu durdurmaması ve korner sonrasında gol olması oyuncularda da sıkıntı oluşturdu. İkinci yarıya atak başladık. Beklemediğimiz hatalı goller yedik. Ancak sezon başında böyle şeyler olabilir. Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'dan takıma dahil olması beklenen Morutan ile ilgili küçük bir problem olduğunu ve yakın zamanda sorunun çözüleceğini kaydetti.