Son Dakika: UEFA, Putin tezahüratının yapıldığı Dinamo Kiev maçı için Fenerbahçe'ye faturayı kesti

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Dinamo Kiev'e yenildiği mücadelede tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı büyük tepki çekmişti. Konuya ilişkin soruşturma başlatan UEFA, sarı-lacivertli kulübün cezasını açıkladı.

KISMİ SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI

UEFA'dan yapılan açıklamada, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Dinamo Kiev forması giyen Buyalskiy 57. dakikada attığı golün ardından tribündeki Fenerbahçeli taraftarları kışkırtmıştı. Ukrayna ekibinin yedek kulübesinden de benzer davranışların yapılmasının ardından stattaki sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yaptı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.