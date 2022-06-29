Son dakika: Niğde Belediyespor'un Bayan Voleybol Takımı transferi tamamladı - Haberler

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Son dakika: Niğde Belediyespor'un Bayan Voleybol Takımı transferi tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika: Niğde Belediyespor'un Bayan Voleybol Takımı transferi tamamladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre TVF 2. Lig'de mücadele edecek Niğde Belediyespor Bayan Voleybol Takımı yeni sezon için transferlerini tamamladı.

TVF 2. Lig'de mücadele edecek Niğde Belediyespor Bayan Voleybol Takımı yeni sezon için transferlerini tamamladı.

Bu sezon iddialı bir kadro ile ilimizi temsil etmek isteyen Niğde Belediyespor dış transferde 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı. İç transferde ise 4 oyuncu ile sözleşme yenileyen temsilcimiz hedefini şampiyonluk olarak belirledi.Dış transferde anlaştığı oyuncular ve Niğdeli sporcuların uyumu ile bu sene iddialı bir kadro kurdu. Niğde Belediyespor dış transferde Fatma Alan, Gizem Yıldız, Beril Tozlu, İrem Kul, Melike Yıldız, Büşra Arslan, Aslıhan Çevik ve Aleyna Başak ile sözleşme imzaladı. İç transferde ise geçen sezon kadrosunda bulundurduğu Eda Ünal, İlayda Nur Ülkebaş, Buse Yılmaz ve Sevimay Akkan ile sözleşme yeniledi.

Kulüp Başkanı Özdemir, "Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettiğimiz 2.Lig'i 3.sırada bitirdik.Bizim için büyük bir başarı oldu. Bu sezon ise kadromuzu daha da güçlendirerek hemşerilerimize güzel bir takım izletmek istiyoruz. Teknik heyette ki arkadaşlarımızla geçen sezon belirlediğimiz transferleri yaptık. Niğdeli oyuncularımız ile birlikte güzel bir uyum yakalayacağımızı düşünüyorum. İlk hedefimiz grubumuzu ilk sırada bitirip Play-off müsabakalarına katılmak daha sonra ise Play-off müsabakalarında güzel bir oyun sergileyerek şampiyon olmak istiyoruz. Bu sezon taraftarlarımızın desteği ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. İnşallah bu sezon salonun tamamını Niğdeli vatandaşlarımız dolduracaktır" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Niğde Belediyespor voleybol Spor Haberler Son Dakika

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