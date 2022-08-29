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Son dakika haberleri | Lütfü Savaş: "Aba Güreşi'ni dünyada daha fazla yapılabilir hale getirmeye gayret ediyoruz"

Spor Haberleri

Gelen son dakika haberine göre - Lütfü Savaş: "Aba Güreşi'ni dünyada daha fazla yapılabilir hale getirmeye gayret ediyoruz" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Aba Güreşi'ni dünyaya tanıtmak ve daha fazla yapılır hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

- Lütfü Savaş : "Aba Güreşi'ni dünyada daha fazla yapılabilir hale getirmeye gayret ediyoruz"

İSTANBUL - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Aba Güreşi'ni dünyaya tanıtmak ve daha fazla yapılır hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

11. Dünya Aba Güreşi Oyunları, 4 Eylül'de Hatay'da gerçekleştirilecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mersah, 11. Dünya Aba Güreşi'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye'yi 60, 70, 80, 90 kilo ve baş güreşlerde 6 sporcu temsil edecek. Güreşler hakkında açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Pandemiden önceki son iki şampiyonaya 41'er ülke katılmıştı. Yine o civarda ülkenin katılmasını bekliyoruz. Tüm Türk dünyası katılıyor. Ayrıca Asya, Avrupa ve Balkanlardan çeşitli ülkeler katılıyor. Bizim amacımız 5 bin yıllık ata sporumuzun dünyaya tanıtılması, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda yapılır hale gelmesi. Şu anda federasyonumuza üye 36 ülke var. Hem Avrupa'da hem bazı Balkan ülkelerinde zaman zaman da Doğu Avrupa'da Aba Güreşleri yapılmaya başlandı. Bu bizi sevindiriyor. Gittikçe büyüyüp çoğalan aynı zamanda seyir zevki yüksek olan bir güreşi izleyen sayısı artıyor. İnşallah bizim atamızın bize emanet bıraktığı ve bizim için gurur olan, ilk sporlardan biri Aba Güreşi'ni dünyada hem yüceltmeye hem de daha fazla yapılabilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Spor

Togo Cumhuriyeti Lütfü Savaş Hatay Spor Haberler Son Dakika

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