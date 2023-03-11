Lider rekor kırdı! Galatasaray, yeni transfer Zaniolo'nun golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yendi

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste 14'üncü zaferini yaşayan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo'nun şık golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

İLK YARIDA SES ÇIKMADI

Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda Kasımpaşa'nın kilidini açamadı. Mertens'in yokluğunda İlk 11'de oyuna başlayan Juan Mata, 22'de yerini Rashica'ya bıraktı.

AÇILIŞ ZANİOLO'DAN

İkinci yarının başında Yunus Akgün'ün oyuna giren yeni transfer Nicolo Zaniolo, harika bir açılış yaptı. 57. dakikada fileleri havalandıran İtalyan yıldız, Galatasaray'ı maçta 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.

ADEKUGBE İLK 11'DE BAŞLADI

Ligden çekilen Hatayspor'dan kadroya katılan Sam Adekugbe, maça ilk 11'de başladı. Tecrübeli sol bek ilk maçında gösterdiği performansla tam not aldı. Sam Adekugbe, bu sezon deprem felaketi nedeniyle getirilen kural ile yerli statüsünde sayılıyor.

BEŞİKTAŞ'IN REKORU TARİHE GÖMÜLDÜ

Galatasaray, üst üste 14. galibiyetini aldı ve 13 galibiyetli Beşiktaş'ı geride bırakarak Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi yakalayan takım oldu.

OKAN BURUK TERS KÖŞE YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Leo Dubois, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Sam Adekugbe, Yunus Akgün ve Juan Mata'ya görev verdi. 13 maç sonra Yunus'a ilk 11'de şans veren Buruk'un bu hamlesi herkese sürpriz oldu. Buruk, yedek başlattığı Zaniolo için "Hazır değil" dedi. Yıldız futbolcu oyuna girip galibiyeti getirdi.