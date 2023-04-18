Son Dakika: Lider durdurulamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti. Puanını 69'a yükselten Aslan, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile farkı 9'a çıkardı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik skorla ayrıldı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

ABDÜLKERİM PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 14'üncü dakikada Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim topa kafayı vurdu ve Galatasaray'ı öne geçirdi.

ICARDİ YİNE ATTI

Geçen hafta Kayserispor karşısında hat-trick yapan Icardi, bu mücadeleyi de boş geçmedi. Arjantinli yıldız 42. dakikada ceza sahası içinde iki savunmacının arasında kendini unutturdu, Mertens'in gönderdiği topa yaptığı tek vuruşla fileleri buldu. Galatasaray yeniden öne geçti.

MERTENS UZAKTAN AVLADI

Mücadelenin 48. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Dries Mertens'in şık vuruşu ağlara gitti. Durum 3-1'e geldi.

RASHICA FİŞİ ÇEKTİ

Galatasaray'da 63. dakikada gol sırasını Milot Rashica aldı. Genç yıldız attığı şık golle, Galatasaray'ı 4-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Aslan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

14. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 27 golüne, Akdeniz ekibi 16 golle cevap verdi.