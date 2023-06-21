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Son Dakika: Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu

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Son dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967-FC Zimbru Chisinau; Beşiktaş, Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Adana Demirspor'un rakibi ise CFR Cluj oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.

RAKİPLER DİŞİMİZE GÖRE

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova); Beşiktaş, Tirana (Arnavutluk)- Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Adana Demirspor ise CFR Cluj (Romanya) ile karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İkinci ön elemede ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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Adana Demirspor Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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