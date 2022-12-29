Kara Kartal yeni yıla mutlu giriyor! Beşiktaş, 11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 11 maçtır kaybetmeyen Adana Demirspor'u Masuaku'nun golüyle mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Kara Kartal'a 3 puanı getiren gol Masuaku'dan geldi.
Beşiktaş mücadeleye oldukça etkili başlayarak duran topta golü buldu. Siyah-Beyazlılar'ın golünü 14. dakikada Arthur Masuaku kaydetti. Karılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıya 1-0 üstün giren Beşiktaş, net pozisyonlar yakaladı. Adana Demirspor özellikle Onyekuru ile etkili geldi. Ancak karşılaşmada sonuç değişmedi. Beşiktaş, 2022 yılını galibiyetle kapattı. Adana Demirspor'un serisi ise son buldu.
Son 5 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, 11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'u mağlup etti. Kara Kartal'ın zirveden kopmaması için bu maç yüksek önem taşıyordu.
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Romain Saiss kadroda yer almadı.. Adana Demirspor'da ise eksik yoktu.
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan verdiği ve vermediği kararlarla tartışıldı. Özellikle Beşiktaş cephesi kartların kolay çıktığını belirterek tepki gösterdi.