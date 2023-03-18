Son Dakika: Kara Kartal seriye bağladı! Beşiktaş, İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında istanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Cenk, Aboubakar ve Redmond'la farka koşan siyah-beyazlılar, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, düşme hattında yer alan rakibini 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, 42. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle maçta öne geçti. 5 ay sonra sahalara dönen Rachid Ghezzal, asisti yapan isim oldu.
Kara Kartal'da 56. dakikada sahneye çıkan isim bu kez Aboubakar'dı. Yaklaşık 25 metrelik mesafeden kaleye falsolu bir füze gönderen Aboubakar, file bekçisini çaresiz bıraktı. Kaleci sadece seyretmekle kaldı.
İstanbulspor, Lokilo'nun golüyle 70'te maçta durumu 2-1'e getirdi ama yeterli olmadı. Deplasman ekibi bu maçta adeta direkleri dövdü.
Baskısını son dakikalarda da sürdüren Beşiktaş, Redmond'un uzatma dakikalarında kaydettiği golle mücadeleden 3-1 üstün ayrıldı.
Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında ilk 11'de yer verilen Ghezzal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. 153 gün sonra yeniden Siyah-Beyazlı forması ile taraftarının önüne çıkan Cezayirli yıldız Cenk Tosun'a asist yaptı.
Lige istediği gibi başlayamayan Siyah-Beyazlılar, bu maçı da kazanarak üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.
Sıkıntılı dönemlerden geçen Siyah-Beyazlılar, derbi öncesi aldıkları bu galibiyetle Fenerbahçe deplasmanına yüksek moralle çıkacaklar.