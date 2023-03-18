Son Dakika: Kara Kartal seriye bağladı! Beşiktaş, İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında istanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Cenk, Aboubakar ve Redmond'la farka koşan siyah-beyazlılar, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, düşme hattında yer alan rakibini 3-1 mağlup etti.

PERDEYİ CENK AÇTI

Beşiktaş, 42. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle maçta öne geçti. 5 ay sonra sahalara dönen Rachid Ghezzal, asisti yapan isim oldu.

ABOUBAKAR'DAN HARİKA GOL

Kara Kartal'da 56. dakikada sahneye çıkan isim bu kez Aboubakar'dı. Yaklaşık 25 metrelik mesafeden kaleye falsolu bir füze gönderen Aboubakar, file bekçisini çaresiz bıraktı. Kaleci sadece seyretmekle kaldı.

LOKILO'NUN GOLÜ YETMEDİ

İstanbulspor, Lokilo'nun golüyle 70'te maçta durumu 2-1'e getirdi ama yeterli olmadı. Deplasman ekibi bu maçta adeta direkleri dövdü.

SON SÖZÜ REDMOND SÖYLEDİ

Baskısını son dakikalarda da sürdüren Beşiktaş, Redmond'un uzatma dakikalarında kaydettiği golle mücadeleden 3-1 üstün ayrıldı.

GHEZZAL HARİKA DÖNDÜ

Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında ilk 11'de yer verilen Ghezzal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. 153 gün sonra yeniden Siyah-Beyazlı forması ile taraftarının önüne çıkan Cezayirli yıldız Cenk Tosun'a asist yaptı.

BEŞİKTAŞ SERİYE BAĞLADI

Lige istediği gibi başlayamayan Siyah-Beyazlılar, bu maçı da kazanarak üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

FENERBAHÇE DERBİSİNE MORALLİ GİDECEKLER

Sıkıntılı dönemlerden geçen Siyah-Beyazlılar, derbi öncesi aldıkları bu galibiyetle Fenerbahçe deplasmanına yüksek moralle çıkacaklar.