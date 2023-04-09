Son Dakika: Kara Kartal seriye bağladı! Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'den ikinciliği aldı

Son dakika: Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. 2 golü Aboubakar attı, diğer sayı Redmond'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü ise Bajic kaydetti. Ligde üst üste 5 maçtır kazanan Beşiktaş, maç fazlasıyla lig ikinciliğini Fenerbahçe'den aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, geriye düştüğü maçtan galip ayrıldı.

BAJIC'TEN SOĞUK DUŞ

Giresunspor, 21. dakikada Bajic'in attığı golle maçta öne geçti. Siyah-Beyazlılar bu golden sonra kalesinde pozisyonlar verdi. Ancak Aboubakar senaryonun gidişatını değiştirdi.

CENK SAKATLANDI

Kara Kartal'da 35'te Cenk sakatlandı, yerine Gedson girdi. 39'da penaltıdan Aboubakar skora dengeyi getirdi. 45+5'te bir kez daha sahneye çıkan Aboubakar, bu kez takımını öne geçirdi.

REDMOND HIZ KESMİYOR

Fenerbahçe derbisinde 3 asist 1 gol yapan Redmond, Giresunspor maçını da boş geçmedi. İngiliz futbolcu 54. dakikada attığı şık golle skoru 3-1 getirdi.

İLKİ YAŞIYOR

Besiktaş formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında da gol atan Nathan Redmond, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ SERİ YAPTI

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, üst üste 5 Süper Lig maçından da galip ayrıldı.

ABOUBAKAR DURDURULAMIYOR

Devre arasında transfer edilen Vincent Aboubakar, üst üste 5 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.

MAÇ FAZLASIYLA İKİNCİLİK

55 puana ulaşan Beşiktaş, 54 puanlı Fenerbahçe'den maç fazlasıyla lig ikinciliğini aldı.