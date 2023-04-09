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Son Dakika: Kara Kartal seriye bağladı! Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'den ikinciliği aldı

Spor Haberleri

Son dakika: Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. 2 golü Aboubakar attı, diğer sayı Redmond'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü ise Bajic kaydetti. Ligde üst üste 5 maçtır kazanan Beşiktaş, maç fazlasıyla lig ikinciliğini Fenerbahçe'den aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, geriye düştüğü maçtan galip ayrıldı.

Giresunspor, 21. dakikada Bajic'in attığı golle maçta öne geçti. Siyah-Beyazlılar bu golden sonra kalesinde pozisyonlar verdi. Ancak Aboubakar senaryonun gidişatını değiştirdi.

Kara Kartal'da 35'te Cenk sakatlandı, yerine Gedson girdi. 39'da penaltıdan Aboubakar skora dengeyi getirdi. 45+5'te bir kez daha sahneye çıkan Aboubakar, bu kez takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe derbisinde 3 asist 1 gol yapan Redmond, Giresunspor maçını da boş geçmedi. İngiliz futbolcu 54. dakikada attığı şık golle skoru 3-1 getirdi.

Son Dakika: Kara Kartal seriye bağladı! Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'den ikinciliği aldı

Besiktaş formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında da gol atan Nathan Redmond, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, üst üste 5 Süper Lig maçından da galip ayrıldı.

Devre arasında transfer edilen Vincent Aboubakar, üst üste 5 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.

55 puana ulaşan Beşiktaş, 54 puanlı Fenerbahçe'den maç fazlasıyla lig ikinciliğini aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Giresunspor Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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