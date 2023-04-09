Son Dakika: Kara Kartal seriye bağladı! Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'den ikinciliği aldı
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Son dakika: Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. 2 golü Aboubakar attı, diğer sayı Redmond'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü ise Bajic kaydetti. Ligde üst üste 5 maçtır kazanan Beşiktaş, maç fazlasıyla lig ikinciliğini Fenerbahçe'den aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, geriye düştüğü maçtan galip ayrıldı.
Giresunspor, 21. dakikada Bajic'in attığı golle maçta öne geçti. Siyah-Beyazlılar bu golden sonra kalesinde pozisyonlar verdi. Ancak Aboubakar senaryonun gidişatını değiştirdi.
Kara Kartal'da 35'te Cenk sakatlandı, yerine Gedson girdi. 39'da penaltıdan Aboubakar skora dengeyi getirdi. 45+5'te bir kez daha sahneye çıkan Aboubakar, bu kez takımını öne geçirdi.
Fenerbahçe derbisinde 3 asist 1 gol yapan Redmond, Giresunspor maçını da boş geçmedi. İngiliz futbolcu 54. dakikada attığı şık golle skoru 3-1 getirdi.
Besiktaş formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında da gol atan Nathan Redmond, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, üst üste 5 Süper Lig maçından da galip ayrıldı.
Devre arasında transfer edilen Vincent Aboubakar, üst üste 5 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.
55 puana ulaşan Beşiktaş, 54 puanlı Fenerbahçe'den maç fazlasıyla lig ikinciliğini aldı.