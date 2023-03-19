Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanya spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, geriye düştüğü karşılaşmada Enner Valencia'nın attığı 2 penaltı golüyle maçı 3-1 kazandı.

PERDEYİ ALANYA AÇTI

Alanya spor, 6. dakikada Koulouris'in attığı golle karşılaşmada öne geçti. Sarı-Lacivertliler ofsayt itirazlarında bulundu ama VAR'dan golün geçerli olduğu bildirildi.

VALENCIA HAYATA DÖNDÜRDÜ

Enner Valencia, 65'te kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Fenerbahçe, bir penaltı daha kazandı. Teknik Direktör Jorge Jesus, itirazdan 68. dakikada kırmızı kart gördü. Ekvadorlu golcü 85'te bir kez daha sahneye çıkıp takımını 2-1 öne geçirdi.

SON SÖZ EMRE MOR'DAN

Oyuna sonradan giren Emre Mor, 90+3'te attığı nefis golle Fenerbahçe'nin galip geldiğini ilan etti.

KIRMIZI KART İSYANI

Sakatlanan Oosterwolde'nin yerine 17. dakikada oyuna giren Osayi, 18. dakikada Yusuf'a hamle yaptı. Nijeryalı futbolcu sarı kart gördü. VAR'la temasa geçen Mete Kalkavan'a kırmızı kart için bir tavsiye verilmedi. Alanyasporlular büyük tepki gösterdi.

İPTAL EDİLEN GOL KAOS ÇIKARDI

Rossi'nin Alanya spor ağlarına gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ekrana getirilen ofsayt çizgisi büyük tartışma yarattı. İptal edilen golün yalnızca tek bir açıdan paylaşılmasına spor yazarları, "Başka açı yok mu?" yorumunu yaptı.

JESUS DERBİDE CEZALI

Yoğun itirazlarda bulunan Jorge Jesus, 68. dakikada kırmızı kart gördü. Portekizli Teknik Direktör, Beşiktaş maçında cezalı. Kulübede yer alamayacak.

OOSTERWOLDE 15 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde, Alanyaspor karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 15. dakikada sakatlık geçiren 21 yaşındaki sol bek, yerini Osayi Sameul'e bıraktı.