Son Dakika: Kadıköy'de Valencia'nın gecesi! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı rahat geçti

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, takımının 4 golünü atarak gecenin yıldızı oldu. Fenerbahçe, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi.

KASIMPAŞA PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya Fenerbahçe etkili başlarken, Kasımpaşa hızlı atakta 24. dakikada Fall ile öne geçti. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskıyı artıran sarı-lacivertliler, 37. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Ekvadorlu yıldız, takımını soyunma odasına 2-1 önde götüren golü attı.

VALENCIA'DAN RESİTAL

Mücadelenin ikinci yarısında da Enner Valencia rüzgarı vardı. Yıldız futbolcu, 52. ve 69. dakikada attığı gollerle takımını 3 farklı öne geçirdi. Sarı-lacivertlilerde son sözü ise Batshuayi söyledi. Belçikalı yıldız 90+2. dakikada attığı gol ile skoru belirledi. Fenerbahçe sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 44'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve zirve yarışını sürdürdü.