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Son Dakika: İlkay Gündoğan, Barcelona'da! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

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Son dakika: Barcelona, Manchester City ile yollarını ayıran İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun mukavelesine Barcelona, 400 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu.

Barcelona, İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaştı. Katalan devi, deneyimli orta saha ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan'ın transfer edildiği duyuruldu. Katalanlar, Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalarken serbest kalma bedelini ise 400 milyon euro olarak belirledi.

İlkay Gündoğan, geçen sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City'de 51 resmi maçta forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

Manchester City resmi internet sitesinden "Teşekkürler İlkay" başlığıyla yaptığı açıklamada, deneyimli orta sahaya Barcelona'da başarılar diledi.

Barcelona, İlkay Gündoğan transferini bu paylaşımla duyurdu:

Son Dakika: İlkay Gündoğan, Barcelona'da

Haberler.com - Spor

İlkay Gündoğan Barcelona Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Ömer Gündoğan:

Tebrik ederim amcaoğlu...

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hüseyin akgül:

Türkiye devine gelmeyecekse dünya devlerinde oynaması tabiki güzel ve gurur kaynağı

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bir tek ben beğenmiyorum herhâlde bu adamın oyununu :)

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