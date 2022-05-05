Son dakika haberleri: Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a mesaj: "Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a mesaj: "Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a mesaj: 'Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar'

Gelen son dakika haberlerine göre Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a mesaj gönderdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun'a dünyaca ünlü isim Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj geldi. Dursun'a sadece tek bir Zlatan olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar. Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Zlatan Ibrahimovic, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title