Haber : Son dakika haberleri | Hatayspor forvet Berke Önde'yi transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Hatayspor forvet Berke Önde'yi transfer etti

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Hatayspor forvet Berke Önde'yi transfer etti

Gelen son dakika haberlerine göre SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Genç forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı" denildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor

Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title