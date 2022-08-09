Son dakika haberleri | Hatayspor forvet Berke Önde'yi transfer etti
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Gelen son dakika haberlerine göre SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Genç forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı" denildi.
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor